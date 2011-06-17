Изменить месторасположение элементов Джумсоциал

HTML-версткаЗавершен3 заявки197 просмотров
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Необходимо изменить размер фото (сделать вертикальным) и расположение элементов http://www.mysalons.nichost.ru/index.php/jomsocial/profile , примерно так: http://www.weblancer.net/users/nikerina/portfolio/1215509.html#item . Нужна цена и сроки.

13 лет назад
nikerina
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
recived
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
Константин выполнил очень узкоспецифичную задачу: переверстал страницу Джумсоциал. Он первый из 4 человек, которому это удалось сделать. Предыдущие 3 исполнителя не справились с поставленной задачей. Спасибо за качественно выполненную работу.
Спасибо большое за предоставленную работу. Буду глубоко рад еще сотрудничать с вами.
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