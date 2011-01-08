Дизайн сайтов, флеш баннеры, создание сайтов на Джумле, моделирование для ЧПУ станка

Работаю дизайнером мебели, сейчас в долгосрочном отпуске. На сайте более 9 лет, немного поменяла профиль работы. Теперь занимаюсь отрисовкой векторов для станка ЧПУ и моделированием 3д для станка ЧПУ.

Компромиссное и интересное решение есть всегда, стоит его только найти.

Победа в конкурсах:

https://www.weblancer.net/projects/259273.html

http://www.weblancer.net/projects/240566.html

http://www.weblancer.net/projects/109128.html

http://www.weblancer.net/projects/210855.html

http://www.weblancer.net/projects/209852.html

http://www.weblancer.net/projects/219581.html