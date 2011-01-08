Дизайн сайтов, флеш баннеры, создание сайтов на Джумле, моделирование для ЧПУ станка
Работаю дизайнером мебели, сейчас в долгосрочном отпуске. На сайте более 9 лет, немного поменяла профиль работы. Теперь занимаюсь отрисовкой векторов для станка ЧПУ и моделированием 3д для станка ЧПУ.
Компромиссное и интересное решение есть всегда, стоит его только найти.
Победа в конкурсах:
https://www.weblancer.net/projects/259273.html
http://www.weblancer.net/projects/240566.html
http://www.weblancer.net/projects/109128.html
http://www.weblancer.net/projects/210855.html
http://www.weblancer.net/projects/209852.html
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Киот914 просмотров
- Иконка: пародии769 просмотров
- Дизайн сайта Эко-ролик1241 просмотр
- Без названия875 просмотров
- Андроид788 просмотров
- Без названия745 просмотров
- Без названия751 просмотр
- Без названия697 просмотров
- Дизайн сайта Художественный паркет. Продается1325 просмотров
- Без названия734 просмотра
- Без названия726 просмотров
- Без названия665 просмотров
Отзывы заказчиков
$105
10 баллов
14 лет назад
Отличная работа, умение слушать заказчика, скрупулезный подход к деталям, поздравляю с победой в конкурсе. Так держать!
Ответный отзыв
Очень приятный заказчик. Надеюсь на плодотворное сотрудничество.
$60
10 баллов
14 лет назад
Качественно выполнена поставленная задача. Красивый дизайн и иконки.Оперативно. Спасибо. Всем Рекомендую!!!!
Ответный отзыв
Было приятно работать!Обращайтесь еще!
$100
10 баллов
14 лет назад
Спасибо Ирине за дизайн сайта. Учтены все пожелания. Рекомендую.
Ответный отзыв
Было приятно победить в конкурсе. Адекватный и приятный заказчик. Всем рекомендую!
$12
10 баллов
14 лет назад
Отличная работа, я в восторге, точно буду сотрудничать дальше, РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ! Огромное спасибо Вам.
Ответный отзыв
Было приятно работать с этим человеком. Точно знает чего хочет! Оплата моментальная.
$50
10 баллов
15 лет назад
Отличительной чертой Ирины надо отметить не только хороший вкус, но завидное терпение и самообладание. Спасибо.
Ответный отзыв
Приятно было работать. Заказчик с четким знанием того, что ему нужно.