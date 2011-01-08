nikerina

Ирина nikerina

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Дизайн сайтов, флеш баннеры, создание сайтов на Джумле, моделирование для ЧПУ станка

Работаю дизайнером мебели, сейчас в долгосрочном отпуске. На сайте более 9 лет, немного поменяла профиль работы. Теперь занимаюсь отрисовкой векторов для станка ЧПУ и моделированием 3д для станка ЧПУ.

Компромиссное и интересное решение есть всегда, стоит его только найти.

Победа в конкурсах:

https://www.weblancer.net/projects/259273.html

http://www.weblancer.net/projects/240566.html

http://www.weblancer.net/projects/109128.html

http://www.weblancer.net/projects/210855.html

http://www.weblancer.net/projects/209852.html

http://www.weblancer.net/projects/219581.html

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Отзывы заказчиков

wisenum
44 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$105
10 баллов
14 лет назад
Нужно нарисовать героя игры, размер 32х32
Отличная работа, умение слушать заказчика, скрупулезный подход к деталям, поздравляю с победой в конкурсе. Так держать!
Очень приятный заказчик. Надеюсь на плодотворное сотрудничество.
Ответный отзыв
Jaros80
44 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$60
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для (nikerina)
Качественно выполнена поставленная задача. Красивый дизайн и иконки.Оперативно. Спасибо. Всем Рекомендую!!!!
Было приятно работать!Обращайтесь еще!
Ответный отзыв
Jaros80
44 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Дизайн сайта торгового оборудования
Спасибо Ирине за дизайн сайта. Учтены все пожелания. Рекомендую.
Было приятно победить в конкурсе. Адекватный и приятный заказчик. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
romanov924700890
Евгений 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$12
10 баллов
14 лет назад
Логотип в шапку сайта
Отличная работа, я в восторге, точно буду сотрудничать дальше, РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ! Огромное спасибо Вам.
Было приятно работать с этим человеком. Точно знает чего хочет! Оплата моментальная.
Ответный отзыв
AYChe
53 года
16 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Дизайн главной страницы сайта
Отличительной чертой Ирины надо отметить не только хороший вкус, но завидное терпение и самообладание. Спасибо.
Приятно было работать. Заказчик с четким знанием того, что ему нужно.
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