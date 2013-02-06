Внести изменение в структуру страницы (верстка)

Нужна HTML5 вёрстка: 4 страницы: Вход (Картинка и 2 кнопки) Главная (верхнее меню, картинка, текст) Контакты (верхнее меню, картинка, текст) Каталог-галерея (верхнее меню, текстовый блок, картинка, горизонтальный слайдер с наименованиями (пример http://dimsemenov.com/plugins/royal-slider/gallery/ ) )
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://rele21.ru/index.php/proizvoditeli/ooo-its-bresler/komplektnoe-ustrojstvo-zashchity-i-avtomatiki-tor-200 в новом вертумарте2 нужно поменять: вниз (ТЕКСТ), наполненные товары вверх. файл где это все хранится я нашла, а местами поменять не могу. Кто желает пишите цену и сроки?
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