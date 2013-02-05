Меню на joomla+virtuemart

Не успеваю. Верстка готова, нужно только натянуть, что бы сегодня шаблон был готов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, нужно сделать меню на раскрывающим на joomla+virtuemart, пишите предложения ! дам ссылку на сайте + аську желательно
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