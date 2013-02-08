Верстка сайта по металлопрокату

Нужно выполнить заглушку для сайта. Дизайн есть, домен и хостинг тоже. Нужно сверстать одну страницу и скинуть все это дело на домен. Цену предлагайте. ТЗ Изображение во вложении. Сверху просто надпись В центре картинка. Если есть возможность, то она ...