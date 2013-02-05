Опытный фронтендщик в крупный проект

Для билетного сайта bileti-tut.ru требуется человек хорошо владеющий css + jQuery. Вот небольшой список правок на пробный период: (правки будут иметь постоянный характер) 1. Сделать такую форму как на www.portalbilet.ru Если Вы обнаружили ошибку, выделите ее ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Крупному действующему интернет-проекту нужен фронтендщик (удаленно).
Предполагаемая загрузка - порядка 100 часов в месяц. Желательно, чтобы человек мог быть онлайн днем (т.е. общался бы с разработчиками в промежуток с 11 до 20 мск).
Требования: html, html5, js, ajax
Желателен опыт работы с гит-доступом.
Вознаграждение - сдельное, его размер обсуждаем с успешным кандидатом.
- Похожие заказы
- HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйе! Диз такой http://s019.radikal.ru/i608/1302/e3/3dfc10517537.jpg Нужно установить стрипт (скорее всего джумла) И натянуть на его диз И добавить соответвующие разделв это толко одна страничка диза всего 4 Без предоплатыЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно сверстать форум в CMS Ucoz на основе имеющегося PSD-макета. Макет без особых выкрутасов, по моему мнению. Обязателен опыт CSS-верстки именно под Ucoz и именно форумов, для понимания специфики этой CMS, ибо она не дает ...Закрыт11 лет назад
- $100
Сверстать страницу с использованием css-framework (используется сетка). Нужно корректное отображение в IE 8-9, firefox, chrome, мобильные браузеры. Макет по запросу. Обязательно наличие портфолио с версткой responsive design, примеры, которые я могу оценить с ПК и планшета.HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно выполнить заглушку для сайта. Дизайн есть, домен и хостинг тоже. Нужно сверстать одну страницу и скинуть все это дело на домен. Цену предлагайте. ТЗ Изображение во вложении. Сверху просто надпись В центре картинка. Если есть возможность, то она ...Завершен11 лет назад
Необходимо сверстать 3 страницы + на главной применение скриптов. Так же пока необходимо наполнить страницы текстом (всего 10-11 разделов). Бюджет оговаривается!HTML-верстка18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $300
Приветствую. Нужно сделать сайт, согласно ТЗ. ТЗ прикреплено. Сайт без наполнения, ЦМС на ваше усмотрение, лишь бы выполняла поставленные задачи. Сроки 5 дней до первого показа, 3-5 на тестирование, устранение багов. Исходник в ПСД послойно.HTML-верстка7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Необходимо доделать верстку tayniaudio.in.ua/new/ в соответствии с макетом. Макет - http://tayniaudio.in.ua/new/love_audio4.jpg Бюджет 300рHTML-верстка8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $16
Сайт - http://brokercustoms.ru/tamozhennoe_oformlenie Нужно: - поиск вывести над левым меню - поправить форму обратной связи (сделана топором, нужно "допилить" лобзиком) - настроить страницу комментариев http://brokercustoms.ru/vopros-spetsialistu, оставить на странице 26 комментариев, остальные вынести на следующие страницы, последние поставить ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $55
Нужно отверстать из PSD файла, сделать шаблон и натянуть все это на Joomla 2.5 Подогнать под дизайн компонент ChronoForms и настроить позиции и модули. Пожалуйста не "ломитесь" в Skype с предложениями, а добавляйте свою заявочку и пишите ...Завершен11 лет назад