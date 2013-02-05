05-zakaz-quick-2.psd нужна верстка именно одной ФОРМЫ по принципу как на http://82.200.70.230:1818/ при нажатии на "ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК" 12-register-2.psd нужна верстка именно одной ФОРМЫ по принципу как на http://82.200.70.230:1818/ при нажатии на "ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК" быстрый-просмотр-карточки-товара-1.psd вот тут: http://82.200.70.230:1818/catalogue/kompyuternye_stoly/kompyuternye_stoly_po_proizvoditelyam/detskie_rastuwie_party_demi/# нажмите например на "Парта-трансформер ДЭМИ 12". ...