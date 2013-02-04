Верстка нескольких макетов.

05-zakaz-quick-2.psd

нужна верстка именно одной ФОРМЫ по принципу как на http://82.200.70.230:1818/ при нажатии на "ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК"

12-register-2.psd

нужна верстка именно одной ФОРМЫ по принципу как на http://82.200.70.230:1818/ при нажатии на "ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК"

быстрый-просмотр-карточки-товара-1.psd

вот тут:

http://82.200.70.230:1818/catalogue/kompyuternye_stoly/kompyuternye_stoly_po_proizvoditelyam/detskie_rastuwie_party_demi/#

нажмите например на "Парта-трансформер ДЭМИ 12". Этот макет уже сверстан почти полностью, нужно доделать его в рамках меняющихся фотографий при radiobutton и все другие мелочи.