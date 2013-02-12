Сделать вёрстку одной страницы

HTML-версткаЗавершен32 заявки357 просмотров
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Добрый день.

Требуется вёрстка одной страницы. Приложен макет. Есть psd.

Таблицы приветствуются.

11 лет назад
aky
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Ecliptic
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Всё сделано на высшем уровне!
Отличный заказчик, дает понятное тз, вовремя оплачивает - приятно работать!
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