Сделать вёрстку одной страницы

Нужно сверстать шаблон из приложенного файла. Внутренние страницы будут позже, но там особых отличий нет. Исходники - есть HTML-страница ( http://ru.wix.com/website-template/view/html/copywriter-cv?originUrl=http%3A%2F%2Fru.wix.com%2Fwebsite%2Ftemplates%2Fhtml%2Fpersonal%2Fresume-cv%2F1&galleryDocIndex=1 ) и ПСД с небольшими исправлениями. Работу надо сдать сегодня до конца дня (ночи)). Выбирать исполнителя ...