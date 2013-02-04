Требуется специалист по вёрстке

Необходима верстка и натягивание дизайна на Shop-script. Оставляйте ваши заявки с указанием ориентировочной цены. Свяжусь после того как будет готов дизайн.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист по вёрстке на удалённую работу!
Основные требования :
Проживание в г.Киев (иногда нужно будет появляется в офисе при работе с большими проектами)
Валидность вёрстки
Способность уделять внимание мелочам в дизайне
Натяжка макетов на движки : Drupal, Joomla, DLE, а также способность разбираться в самописных админках.
Ну и конечно желание не только зарабатывать деньги но и качественно и в срок выполнять поставленные задачи.
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