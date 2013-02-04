Требуется специалист по вёрстке

Нужен специалист по вёрстке на удалённую работу!

Основные требования :

Проживание в г.Киев (иногда нужно будет появляется в офисе при работе с большими проектами)

Валидность вёрстки

Способность уделять внимание мелочам в дизайне

Натяжка макетов на движки : Drupal, Joomla, DLE, а также способность разбираться в самописных админках.

Ну и конечно желание не только зарабатывать деньги но и качественно и в срок выполнять поставленные задачи.