Верстальщик-программист css + jQuery

Необходимо сверстать страницу с контролами для сайта. Это тестовая работа, после ее выполнения верстка всех страниц сайта (не менее 10 макетов). Мы ищем хорошего исполнителя, который будет оперативно делать верстку и необходимые исправления. Нужен опыт верстки и ...