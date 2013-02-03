CSS переделать кастомный стиль для livejournal

HTML-версткаЗакрыт6 заявок156 просмотров
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Есть немного кривой шаблон livejournal сделанный на CSS, нужно переделать этот CSS по макету на сколько это возможно близко.

CSS
11 лет назад
maratkey
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов
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