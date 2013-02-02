Стили модуля Joomla по макету

Добрый день! Во вложении - техническое задание и новый макет. За работу предлагаю 1000 российских рублей.
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Нужно сделать css стили модуля баннера для сайта Joomla. Еще такие баннеры на главной странице называют слайдерами.
Модуль, который показывает разные слайды и переключает их используется стандартный. Функционал модуля менять / править не нужно.
Нужно поменять css стили модуля, чтобы выглядел точно также, как на макете.
К заданию прикреплены три файла:
banner-design.png - как должен выглядеть модуль
banner-now.png - как модуль выглядит сейчас в нашем шаблоне
banner-original.png - как модуль выглядит в оригинальных css стилях
Макет дизайна есть в PSD, если нужно
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