Стили модуля Joomla по макету

Нужно сделать css стили модуля баннера для сайта Joomla. Еще такие баннеры на главной странице называют слайдерами.

Модуль, который показывает разные слайды и переключает их используется стандартный. Функционал модуля менять / править не нужно.

Нужно поменять css стили модуля, чтобы выглядел точно также, как на макете.

К заданию прикреплены три файла:

banner-design.png - как должен выглядеть модуль

banner-now.png - как модуль выглядит сейчас в нашем шаблоне

banner-original.png - как модуль выглядит в оригинальных css стилях

Макет дизайна есть в PSD, если нужно