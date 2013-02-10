Верстка макета и интеграция в Wordpress

Доволен сотрудничеством по проекту (верстка с интеграцией в WP). Четкий и грамотный подход, очень хорошо, что есть пояснительная записка по факту сдачи работы - сразу снимает все лишние вопросы. Даже после получения оплаты за работу Никита не бросает проект, отвечает на вопросы и вносит необходимые корректировки.