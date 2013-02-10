Верстка макета и интеграция в Wordpress

HTML-версткаЗавершен6 заявок212 просмотров
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В приложении скриншоты макета и описание.

Прошу стоимость и сроки.

WordPress
11 лет назад
VladimirAZ
Владимир 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
tuls
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$120
6 дней
Доволен сотрудничеством по проекту (верстка с интеграцией в WP). Четкий и грамотный подход, очень хорошо, что есть пояснительная записка по факту сдачи работы - сразу снимает все лишние вопросы. Даже после получения оплаты за работу Никита не бросает проект, отвечает на вопросы и вносит необходимые корректировки.
С финансовой стороны - все очень четко и оперативно. Технически грамотный заказчик, при этом вежливый и приятный в общении человек. Очень доволен сотрудничеством.
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