Сделать верстку сайта, натянуть на движок goodbody

Здравствуйте.

Есть магазин на партнерской программе goodbody.ru

Есть готовый дизайн к движку магазина - файлы psd главной и внутренней страницы сайта.

Движок магазина старый ("Магазин v.220"), но менять движок возможности нет. Движок работает на шаблонах smarty.

Движок можно взять здесь: https://dl.dropbox.com/u/4478680/goodbody.tar

Инструкция по установке в файле readme в архиве.

Нужно сделать верстку и натянуть эту верстку на движок, должны работать все страницы сайта. Также доп. просьба - чтобы чтобы раздел "лучшие товары" (правая колонка сайта) можно было закомментировать, то есть чтобы получился вариант без этой колонки и основное поле стало шире.

При необходимости могу проконсультировать по движку, в нем приходилось копаться:(

Преимущество тем, кто уже сталкивался с таким движком и этой партнеркой.