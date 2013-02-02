Сделать верстку сайта, натянуть на движок goodbody

Приветствую друзья! Нужно сверстать одну страничку. Есть уже готовый psd дизайн. Смотрите в прикреплённом файле скрин. Жду ваши предложения насчет цен и сроков! С ув. Роман
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Есть магазин на партнерской программе goodbody.ru
Есть готовый дизайн к движку магазина - файлы psd главной и внутренней страницы сайта.
Движок магазина старый ("Магазин v.220"), но менять движок возможности нет. Движок работает на шаблонах smarty.
Движок можно взять здесь: https://dl.dropbox.com/u/4478680/goodbody.tar
Инструкция по установке в файле readme в архиве.
Нужно сделать верстку и натянуть эту верстку на движок, должны работать все страницы сайта. Также доп. просьба - чтобы чтобы раздел "лучшие товары" (правая колонка сайта) можно было закомментировать, то есть чтобы получился вариант без этой колонки и основное поле стало шире.
При необходимости могу проконсультировать по движку, в нем приходилось копаться:(
Преимущество тем, кто уже сталкивался с таким движком и этой партнеркой.
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