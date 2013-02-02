Сделать верстку сайта, натянуть на движок goodbody

$50
HTML-версткаЗакрыт1 заявка229 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Есть магазин на партнерской программе goodbody.ru

Есть готовый дизайн к движку магазина - файлы psd главной и внутренней страницы сайта.

Движок магазина старый ("Магазин v.220"), но менять движок возможности нет. Движок работает на шаблонах smarty.

Движок можно взять здесь: https://dl.dropbox.com/u/4478680/goodbody.tar

Инструкция по установке в файле readme в архиве.

Нужно сделать верстку и натянуть эту верстку на движок, должны работать все страницы сайта. Также доп. просьба - чтобы чтобы раздел "лучшие товары" (правая колонка сайта) можно было закомментировать, то есть чтобы получился вариант без этой колонки и основное поле стало шире.

При необходимости могу проконсультировать по движку, в нем приходилось копаться:(

Преимущество тем, кто уже сталкивался с таким движком и этой партнеркой.

11 лет назад
kuilef
Илья 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
dmitriy-goreliy
Дмитрий 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
  • Похожие заказы

  • Нужно сверстать страничку

    Приветствую друзья! Нужно сверстать одну страничку. Есть уже готовый psd дизайн. Смотрите в прикреплённом файле скрин. Жду ваши предложения насчет цен и сроков! С ув. Роман

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Интеграция макета (webasyst)

    Требуется завершить работу. Основная часть уже сделана, остались мелочи. Срочно! (т.е. приступить нужно сразу...а не "после выходных, "через недельку" и т.п.) Подробности в ЛС

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отредактировать выпадающее меню

    $50

    Собственно, имеется горизонтальное выпадающее меню без изысков. Выпадание организовано через JS по onmouseover/onmouseout. Пункты меню организованы как элементы ненумерованных списков. Проблема 1: в ИЕ при переходе между пунктами происходит "мерцание" меню (ощущение, что срабатывает mouseout и ...

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скоприровать дизайн html странички.

    Необходимо: 1. Скоприровать дизайн html страничку 2. Заменить на мой текст. Заголовки в тексте с градиентом. 3. Вставить мои фото и банеры ( как картинку) 4. Кнопки (дизайн предоставлю) 5. Коректно сохранить. Страница для копирования:http://1000millionerov.ru/?page_id=31 Сразу пишите: 1. Сроки 2. Цена Отвечу только тем ...

    HTML
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка шаблона под DLE

    $70

    Вем доброго времени суток,нужна верстка под cms DLE. Макет на половину сверстаный но шаблон мне не нравиться размерами.Нужно или 1024 или резину. В самом макете есть недороботки,нужно их исправить.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать PSD по макету

    $100

    Добрый день Ув. Фрилансеры. Есть PSD макет сайта. Нужно грамотно сверстать и натянуться на Wordpress или Drupal. Когда будете предлагать какую кмс будете использовать, поясните почему именно ее. Самописные КМС и Joomla НЕ ПРЕДЛАГАТЬ. От Вас Сроки и цены.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад