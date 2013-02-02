Отредактировать выпадающее меню

Собственно, имеется горизонтальное выпадающее меню без изысков. Выпадание организовано через JS по onmouseover/onmouseout. Пункты меню организованы как элементы ненумерованных списков.

Проблема 1: в ИЕ при переходе между пунктами происходит "мерцание" меню (ощущение, что срабатывает mouseout и сразу за ним - mouseover)

Проблема 2: периодически меню пропадает (т.е. срабатывает mouseout) в процессе лазания по нему (замечено в опере, но может быть и в других браузерах)

Вывод - вероятно, что-то где-то криво сверстано. Задача минимум - seek n destroy; задача максимум - если это возможно, переверстать в чистый цсс, без скрипта и без озвученных выше проблем.