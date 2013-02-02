Отредактировать выпадающее меню

Необходимо: - сверстать страницы по предоставленным psd макетам -- http://s3.uploads.ru/kNLEc.png -- http://s2.uploads.ru/9sJ4b.png -- http://s2.uploads.ru/wiTRX.png - подключить необходимые скрипты Требования к совместимости: - IE8+ (windows) - Safari 5+ (windows, mac) - Firefox 4+ (windows, linux, mac) - Google Chrome 10+ (windows, linux, mac) - Opera 11+ (windows, ...
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Собственно, имеется горизонтальное выпадающее меню без изысков. Выпадание организовано через JS по onmouseover/onmouseout. Пункты меню организованы как элементы ненумерованных списков.
Проблема 1: в ИЕ при переходе между пунктами происходит "мерцание" меню (ощущение, что срабатывает mouseout и сразу за ним - mouseover)
Проблема 2: периодически меню пропадает (т.е. срабатывает mouseout) в процессе лазания по нему (замечено в опере, но может быть и в других браузерах)
Вывод - вероятно, что-то где-то криво сверстано. Задача минимум - seek n destroy; задача максимум - если это возможно, переверстать в чистый цсс, без скрипта и без озвученных выше проблем.
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