Изменение и оптимизация шаблона 42793 (wordpress)

HTML-версткаЗакрыт3 заявки104 просмотра
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Русифицировать шаблон,изменить логотип, прикрутить админку,изменить,установить и настроитьь шаблон на хостинге. Может еще что-то...

WordPress
11 лет назад
scorp_man
Арам 
57 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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