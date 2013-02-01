Изменение и оптимизация шаблона 42793 (wordpress)

Нужно очень аккуратно, внимательно и скрупулёзно пересобрать тему оформления сайта с Joomla 1.5 на WordPress 3,5 Тема здесь: old.abroskin.ru Исходники предоставлю. Нужно сделать 100% сходство, только на другой платформе. Желательно в процессе переноса соблюдать оптимизацию, что-бы код выглядел красиво ...