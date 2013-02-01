Срочно требуется доработать главную страницу сайта

$50
HTML-версткаЗакрыт2 заявки175 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доработать главную страницу сайта!

А именно:

1. Вставить баннер 720х90

2. в новостях выравнять плашку и фотку

3. вствить баннер 960х90

4. Подравнять плашки с тизеравми

5. Выровнять правые банеры

6. Добавить рамку(возможно другой эффект) для выделения фоток в новостях

7. Подровнять картинки в анонсах

Самое важное! Сайт написан на языке Parser3.

+375 29 519 78 88, +375 29 37 999 43

11 лет назад
olyamironenko
37 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сделать простенький сайт на MotoCMS

    Здравствуйте, нужно сделать сайтик на MotoCMS с таким функционалом http://youtube.diy.com/ Обратите внимание, видео, которые там присутствуют это видео с YouTube Напишите, пожалуйста, свою цену и сроки или задайте вопрос в личку

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перенести шаблон с Joomla 1.5 на WordPress 3,5

    $66

    Нужно очень аккуратно, внимательно и скрупулёзно пересобрать тему оформления сайта с Joomla 1.5 на WordPress 3,5 Тема здесь: old.abroskin.ru Исходники предоставлю. Нужно сделать 100% сходство, только на другой платформе. Желательно в процессе переноса соблюдать оптимизацию, что-бы код выглядел красиво ...

    WordPressJoomla
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработки по Virtuemart

    Есть интернет магазин разработанный на joomla 2.5 и Virtuemart 2.018. Нужно: 1.Вставить в указанное место на рисунке, корзину (кнопку корзины предоставляю в psd файле); 2. Выровнять товары на главной странице.

    Virtuemart
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подредактировать сайт

    Привет всем. Вообщем задание 1 страницу сделать на нтмл, дизайн есть как бы это будет в этом цвете, просто мне нужно растянуть страницу по бокам и снизу, и чтобы еще там рамки можно под фото было. ну ...

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Веб-студии нужен верстальщик

    Нужен верстальщик + посадка на движок+ размещение на хостинге Обьем один-два проекта в день Стоимость визитки - 30-50 долларов магазины - 45- 100 долларов

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать одностраничник

    $50

    Здравствуйте. Необходимо сверстать сайт одностраничный, с двумя формами обратной связи и скриптом слайдшоу. В прилагаемых файлах внешний вид дизайна и ТЗ.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад