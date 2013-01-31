Нужен верстальщик + посадка на движок+ размещение на хостинге Обьем один-два проекта в день Стоимость визитки - 30-50 долларов магазины - 45- 100 долларов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
верстка + размещение на хосте
стоимость 45 долларов
30 сайтов
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