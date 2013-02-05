Нарезать в HTML + скрипты

Для сайта www.a-idea.ru необходим новый шаблон. Суть: 1. За основу берем шаблон — http://a-idea.ru/izgotavlivaem-dekorativnye-fasadnye-kronshtejny уже сверстанный. 2. Делаем возможность задавать превью большего размера. (Организовать также как и на существующем шаблоне, т.е. картинка для превью задается вручную) 3. Добавляем слева ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
надо нарезать ТОЛЬКО "морду" для существующего сайта.
Дизайн- в приложении.
некоторые комментарии:
1. в модуль с квадриками помещается только 4 модели.
там будут все квадрики, которые будут листаться вправо влево,
а при заходе на Главную будут видны 4 хит-модели!
2. качество "подложки" надо будет сделать лёгкую, иначе сайт будет слишком
тяжел. при этом слегка потеряются мелкие элементы типа брызг
3.в центре- это скрипт с картинками. особых требований к скрипту и эффектам нет.
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