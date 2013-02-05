Нарезать в HTML + скрипты

надо нарезать ТОЛЬКО "морду" для существующего сайта.

Дизайн- в приложении.

некоторые комментарии:

1. в модуль с квадриками помещается только 4 модели.

там будут все квадрики, которые будут листаться вправо влево,

а при заходе на Главную будут видны 4 хит-модели!

2. качество "подложки" надо будет сделать лёгкую, иначе сайт будет слишком

тяжел. при этом слегка потеряются мелкие элементы типа брызг

3.в центре- это скрипт с картинками. особых требований к скрипту и эффектам нет.