Нарезать в HTML + скрипты

$50
HTML-версткаЗавершен7 заявок188 просмотров
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надо нарезать ТОЛЬКО "морду" для существующего сайта.

Дизайн- в приложении.

некоторые комментарии:

1. в модуль с квадриками помещается только 4 модели.

там будут все квадрики, которые будут листаться вправо влево,

а при заходе на Главную будут видны 4 хит-модели!

2. качество "подложки" надо будет сделать лёгкую, иначе сайт будет слишком

тяжел. при этом слегка потеряются мелкие элементы типа брызг

3.в центре- это скрипт с картинками. особых требований к скрипту и эффектам нет.

HTML
11 лет назад
urka2000
Юрий 
50 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
softua
Руслан 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Получилось хорошо, в ходе работы совместно выбирали оптимальные варианты реализации. будем продолжать сотрудничество
Приятно было работать. Четко поставлена задача, быстрое реагирование на вопросы в процессе выполнения и моментальная оплата. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
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