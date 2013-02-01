Нужна верстка

Меню как на www.renault.ru верхнее и нижнее + сверстать на уже готовый сайт на битриксе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Надо сверстать несколько макетов, кроссбраузерность, мазила, опера, хром, сафари, ие-7-9
Жду ваших оценок и сроки я сразу вас выбираю исполнителем и приступаем к работе
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