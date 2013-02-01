Нужна верстка

HTML-версткаЗавершен8 заявок155 просмотров
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Здравствуйте!

Надо сверстать несколько макетов, кроссбраузерность, мазила, опера, хром, сафари, ие-7-9

Жду ваших оценок и сроки я сразу вас выбираю исполнителем и приступаем к работе

11 лет назад
linege
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
sasha_kiber23
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$60
2 дня
Александр! Спасибо за сотрудничество! В будущем буду обращаться еще
Понравилось работать с Юрием, хорошо поставлена задача, приятный человек в общении, оплата в срок! Спасибо за сотрудничество. Рекомендую!
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