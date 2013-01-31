Меню как на www.renault.ru верхнее и нижнее + сверстать на уже готовый сайт на битриксе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать под Битрикс дизайн -макет.
Просьба оценить стоимость и сроки работ, и выложить примеры предыдущих работ.
При заявке прошу указать сроки и стоимость?
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