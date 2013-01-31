Нужно добавить код, стилистика остается не тронутой, добавляются поля: Самовывоз и Доставка, ставим галочку в одном из вариантов (только в одном) при выборе появляются дополнительные два поля для заполнения. Проверок заполнения не используется. нужно предоставить HTML верстку, без внедрения Прошу ...