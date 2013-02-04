Верстка PSD-макета

HTML-версткаЗавершен25 заявок278 просмотров
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Необходимо профессионально сверстать PSD (3 страницы): главная, каталог, карточка товара. Верстка DIV, валидная (все актуальные на данный момент браузеры), css3/html5 в идеале, css спрайты. Микроформаты (адреса, товар, статья).

Пример во вложении.

11 лет назад
Sergyus
Сергей 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
sokolonni
Евгений 
36 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$100
1 день
Доволен сотрудничеством с Евгением. Верстка выполнена согласно ТЗ и в оговоренные сроки - качество отличное!
Отличный заказчик. Ясные требования, мгновенная оплата. Сотрудничеством очень доволен.
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