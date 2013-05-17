Верстка сайтов. HTML5, CSS3, XHTML, jQuery

HTML-верстка любой сложности.

Использую HTML5, CSS3, jQuery, SASS, Bourbon, Neat

- Адаптивная верстка

- Использую шрифтовые иконки (http://fontello.com/)

- Адаптация сайтов под retina

- Тестирование в на Mac OS и Windows

В разделе Портфолио указаны работы с реальными ссылками на проекты. Можете посмотреть, чем живут сайты с моим кодом.