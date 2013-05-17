sokolonni

Евгений sokolonni

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Верстка сайтов. HTML5, CSS3, XHTML, jQuery

HTML-верстка любой сложности.

Использую HTML5, CSS3, jQuery, SASS, Bourbon, Neat

- Адаптивная верстка

- Использую шрифтовые иконки (http://fontello.com/)

- Адаптация сайтов под retina

- Тестирование в на Mac OS и Windows

В разделе Портфолио указаны работы с реальными ссылками на проекты. Можете посмотреть, чем живут сайты с моим кодом.

Портфолио

Отзывы заказчиков

denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Верстка 4-х страниц
Все четко, оперативно, качественно. Рекомендую!
Остался доволен сотрудничеством. Четкая постановка задачи, оплата в срок. Рекомендую
Ответный отзыв
Kadilak
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$130
10 баллов
11 лет назад
Качественная верстка - только профи
Отличная работа! Верстка сделана качественно и сдана в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Рад сотрудничеству. Все прошло гладко, мгновенная оплата
Ответный отзыв
gleb1989
Глеб 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$90
10 баллов
11 лет назад
Вёрстка сайта.
Всё в срок, и качественно. Спасибо за работу.
Понятно, доступно, мгновенная оплата. Всем доволен
Ответный отзыв
ASSH
45 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$450
10 баллов
12 лет назад
Верстка по макетам. 2 магазина
JavaScript
Работой доволен. Евгений хороший специалист, рекомендую.
Очень доволен сотрудничеством. Понятное задание, быстрая оплата.
Ответный отзыв
demonai
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$35
10 баллов
12 лет назад
Верстка главной страницы сайта
Очень доволен, грамотная верстка, и в дальнейшем намерен обращаться только к Евгению.
Отличный заказчик. Быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
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HTML-верстка
20 отзывов
от $25
от 1 дня
#247
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $40
от 1 дня
#2000