Верстка сайтов. HTML5, CSS3, XHTML, jQuery
HTML-верстка любой сложности.
Использую HTML5, CSS3, jQuery, SASS, Bourbon, Neat
- Адаптивная верстка
- Использую шрифтовые иконки (http://fontello.com/)
- Адаптация сайтов под retina
- Тестирование в на Mac OS и Windows
В разделе Портфолио указаны работы с реальными ссылками на проекты. Можете посмотреть, чем живут сайты с моим кодом.
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Портфолио
- Солнечногорский Завод Металлоконструкций334 просмотра
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
11 лет назад
Все четко, оперативно, качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Остался доволен сотрудничеством. Четкая постановка задачи, оплата в срок. Рекомендую
$130
10 баллов
11 лет назад
Отличная работа! Верстка сделана качественно и сдана в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Рад сотрудничеству. Все прошло гладко, мгновенная оплата
$90
10 баллов
11 лет назад
Всё в срок, и качественно. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Понятно, доступно, мгновенная оплата. Всем доволен
$450
10 баллов
12 лет назад
JavaScript
Работой доволен. Евгений хороший специалист, рекомендую.
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством. Понятное задание, быстрая оплата.
$35
10 баллов
12 лет назад
Очень доволен, грамотная верстка, и в дальнейшем намерен обращаться только к Евгению.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству
HTML-верстка
20 отзывов
от $25
от 1 дня
#247
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $40
от 1 дня
#2000