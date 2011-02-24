Необходим дизайн сайта сервиса доставки товаров на дом. Название сервиса: "До хаты". Дизайн должен быть выполнен в светлых тонах, современным, без перегруженного интерфейса, достаточно лаконичным. Без Flash. Предполагается наличие легких (!) ...
Дизайн сайта агрохолдинга
Необходимо разработать дизайн для для агрохолдинга «Пермское мясо».
Приветствуются свежие идеи от дизайнеров
Краткое ТЗ находится по адресу:
Оплата по wmz, предоплата в размере 100 wmz выбранному исполнителю.
upd: Планирую определиться с исполнителем к вечеру воскресенья или в понедельник. Спасибо
Выбранный исполнитель
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