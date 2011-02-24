Дизайн сайта агрохолдинга

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен35 заявок361 просмотр

Необходимо разработать дизайн для для агрохолдинга «Пермское мясо».

Приветствуются свежие идеи от дизайнеров

Краткое ТЗ находится по адресу:

http://htmlzone.net/tz/

Оплата по wmz, предоплата в размере 100 wmz выбранному исполнителю.

upd: Планирую определиться с исполнителем к вечеру воскресенья или в понедельник. Спасибо

14 лет назад
sokolonni
Евгений 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

IFgeny
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$250
5 дней
Спасибо Евгению за работу. Отлично справился с поставленной задачей при довольно размытом техническом задании. Понравилось качество отрисовки деталей и подход к делу в целом. Результатом работы доволен.
Хоть Евгений и упомянул в отзыве, что задание было расплывчатым, я могу сказать, что задание было самое то, что нужно. Понятно, для кого, для чего, для какой цели делается сайт, абсолютно прозрачная задача с самого начала. И никаких дальнейших необжиданностей, всплывающих дополнений, неописываемых мыслей. Все остальное - моя работа (за исключением моментов, когда нужно согласовать технические моменты) и это происходило легко и без запинок. Отличный проект. С предоплатой и оплатой тоже проблем не было. Рекомендую Евгения.

Заявки фрилансеров

IFgeny
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработать дизайн сайта

    Необходим дизайн сайта сервиса доставки товаров на дом. Название сервиса: "До хаты". Дизайн должен быть выполнен в светлых тонах, современным, без перегруженного интерфейса, достаточно лаконичным. Без Flash. Предполагается наличие легких (!) ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта по выбору техники

    $100

    Нужен дизайн сайта На сайте будут статьи с советами по выбору техники и обзоры новинок. Сайт в светлых тонах. Каталог товаров: Крупная бытовая техника ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    Разработка дизайн сайта с вас на выходе только psd по слоям дизайна Главной страницы и страницы каталога Эскизы страниц структура и расположения граф элементов уже показаны нужна только грамотная отрисовка макета от ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн темплейта

    Ищу дизайнера для небольшой модификации готового уже темплейта PSD для newsletter. От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ICQ). То есть человека в основном ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн 1 страницы

    $115

    Задача: Разработать сайт для страхового брокера Стилистика дизайна разрабатываемого веб-сайта: Дизайн тянущийся на 1628рх Клиенты: Необходимо ориентироваться на крупный бизнес ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Редизайн сайта

    Привет профессионалам. Нужно переделать действующий сайт www.ooostoik.ru Занимаемся строительством частных загородных домов, ремонтом квартир. Нравится вот этот сайт www.m-dom.ru Нравится расположение фотогалереи Но шапка сайта нравится вот ...

    Дизайн сайтов6 исполнителей
    Завершен
    14 лет назад

  • Шапка форума

    Необходимо нарисовать шапку форума. Ссылка http://yurist-forum.ru/index.php?styleid=12 Все что снизу, включая баннер "Юрдекс" остается, все что выше нужно изменить, необходимо нарисовать логотип, меню пользователя, до авторизации и после, оставить место под рекламный баннер. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад