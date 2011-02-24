Дизайн сайта агрохолдинга

Хоть Евгений и упомянул в отзыве, что задание было расплывчатым, я могу сказать, что задание было самое то, что нужно. Понятно, для кого, для чего, для какой цели делается сайт, абсолютно прозрачная задача с самого начала. И никаких дальнейших необжиданностей, всплывающих дополнений, неописываемых мыслей. Все остальное - моя работа (за исключением моментов, когда нужно согласовать технические моменты) и это происходило легко и без запинок. Отличный проект. С предоплатой и оплатой тоже проблем не было. Рекомендую Евгения.