Дизайн темплейта

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Закрыт9 заявок229 просмотров

Ищу дизайнера для небольшой модификации готового уже темплейта PSD для newsletter.

От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ICQ). То есть человека в основном хорошо знающего фотошоп, ибо дизайн уже в готов, там только правки. Идеально бы было, чтобы кандидат владел также версткой, ибо надо будет после утверждения этот темплейт сверстать, но это как бы не обязательное условие, но плюс при выборе.

Агентствам и новичкам, пробующим свои силы просьба не беспокоиться

14 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

genafdrvX
Геннадий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$20
7 дней

Заявки фрилансеров

genafdrvX
Геннадий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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