Задача: Разработать сайт для страхового брокера Стилистика дизайна разрабатываемого веб-сайта: Дизайн тянущийся на 1628рх Клиенты: Необходимо ориентироваться на крупный бизнес ...
Дизайн темплейта
Ищу дизайнера для небольшой модификации готового уже темплейта PSD для newsletter.
От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ICQ). То есть человека в основном хорошо знающего фотошоп, ибо дизайн уже в готов, там только правки. Идеально бы было, чтобы кандидат владел также версткой, ибо надо будет после утверждения этот темплейт сверстать, но это как бы не обязательное условие, но плюс при выборе.
Агентствам и новичкам, пробующим свои силы просьба не беспокоиться
Выбранный исполнитель
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