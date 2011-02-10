Дизайн сайта рекламного агентства

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок371 просмотр

Постановка задачи:

По прототипам (2 шт) из приложения требуется разработать:

- дизайн сайта рекламного агентства.

- логотип компании

Цветовая гамма:

- на усмотрение дизайнера. цвета свойственные данной сфере бизнеса.

Наименование компании - "Московское рекламное агентство"

14 лет назад
snn3
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

nublenkiev
38 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$250
6 дней
Одна из самых профессиональных дизайнеров, с которыми мне доводилось работать! Когда увидел ее портфель - у других претендентов просто не осталось шансов. 1. Все было выполнено четко в срок и в соответствии со всеми требованиями проекта 2. Всегда на связи и готова ответить на любой вопрос 3. Не тратит время заказчика бесполезными вопросами, ответы на которые и так очевидны Продолжаем сотрудничать с Еленой! Рекомендую обращаться тем, кому действительно нужен качественный дизайн!
Очень приятно работать с профессионалом своего дела! Алекс является тем заказчиком, сотрудничество с которым ценишь! 1. ТЗ всегда сформулировано четко и предельно ясно 2. Порядочность. Оплата всегда начисляется своевременно. 3.Обсуждение и утверждение макета осуществляется в кратчайшие сроки 4. Всегда на связи Всем рекомендую данного человека как заказчика! :)

Заявки фрилансеров

nublenkiev
38 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

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