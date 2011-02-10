Дизайн для сайта автосервиса простой и приятный. Спасибо за отклики, возьму тайм аут на день для изучения портфолио..
Дизайн сайта рекламного агентства
Постановка задачи:
По прототипам (2 шт) из приложения требуется разработать:
- дизайн сайта рекламного агентства.
- логотип компании
Цветовая гамма:
- на усмотрение дизайнера. цвета свойственные данной сфере бизнеса.
Наименование компании - "Московское рекламное агентство"
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Здравствуйте. Итак, нужно нарисовать дизайн для joomla, потом сверстать его, и в результате — натянуть на сайт. Сайт военной тематики, оформление нужно соответствующее. Верстка блочная, кроссбраузерная, не резиновая. По срокам: ...Завершен14 лет назад
- $100
Здравствуйте. Что требуется: резиновый дизайн сайта, в светлых тонах, графики минимум. По всем вопросам, писать в icq: 596244. Сроки: 4 дня. Стоимость: 2000 руб. Заранее ...Завершен14 лет назад
- $100
Необходимо создать шаблон-клон сайта http://www.fortron.nl , для joomla 1.5 Шаблон должен быть выполнен в сине-желтых цветах. (Украинская тематика)Завершен14 лет назад
- $100
Требуется сделать дизайн (минимум графики) и сверстать его в шаблон для DLE 9.2 Полное описание проекта дам по ICQ 355-одинТРИсемь-438Завершен14 лет назад
Есть веб-приложение для управления проектами по методологии GTD (http://ru.wikipedia.org/wiki/GTD). Нужно разработать дизайн для: 1) домашней страницы на которой должен быть представлен продукт, расписаны его достоинства и т.д. Задача страницы - убедить пользователя зарегистрироваться. ...Закрыт14 лет назад
- $250
Дизайн с нуля, требования к движку :доступ по логину , добавление материала на сайт (текст, мультимедиа), новостная колонка.Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Требуется креативный человек для улучшения дизайна сайта. Я не говорю что делать - вы предлагаете мне, что можно сделать. Работа сообща с SEO специалистом и программистом. Оплата сдельная. Сотрудничество долгосрочное. Портфолио ...Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Дизайн главной страницы сайта по ТЗЗавершен14 лет назад
- $40
Срок изготовления эскиза (примерного концепта) - сутки-двое, чем раньше, чем лучше. Тз предоставлю. Бюджет - 40 долларов, мне предпочтительнее долгосрочное сотрудничество.Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт14 лет назад