- дизайн сайта рекламного агентства.

Одна из самых профессиональных дизайнеров, с которыми мне доводилось работать! Когда увидел ее портфель - у других претендентов просто не осталось шансов. 1. Все было выполнено четко в срок и в соответствии со всеми требованиями проекта 2. Всегда на связи и готова ответить на любой вопрос 3. Не тратит время заказчика бесполезными вопросами, ответы на которые и так очевидны Продолжаем сотрудничать с Еленой! Рекомендую обращаться тем, кому действительно нужен качественный дизайн!