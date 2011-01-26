Дизайн сайта агентства недвижимости

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка278 просмотров

Срок изготовления эскиза (примерного концепта) - сутки-двое, чем раньше, чем лучше.

Тз предоставлю.

Бюджет - 40 долларов, мне предпочтительнее долгосрочное сотрудничество.

14 лет назад
kuznecmarket
Кузнецов 
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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