Дизайн сайта фирмы по переводам

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт37 заявок356 просмотров

Нужен дизайн сайта для фирмы занимающейся переводами с языков.

Стоимость дизайна в пределах 100-150 у.е.

Структура сайта - простой визитка, образец - http://demo-one.webtoster.com/

Для верстальщиков: также нужна верстка полученного дизайна.

Пожалуйста вместе с ценами предлагайте сроки.

14 лет назад
timden
51 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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