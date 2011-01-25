Дизайн + верстка интернет-магазина

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт27 заявок338 просмотров

Дизайн + верстка небольшого интернет магазина сумок и обуви.

ТЗ в шаблонах готов.

Чем проще, тем лучше.

Оперативно, качественно, недорого.

14 лет назад
spasibozapokupku
Андрей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

oreli
50 лет
19 лет в сервисе
Была
13 лет назад
12 отзывов(-2)
14 лет назад
$150
4 дня

Заявки фрилансеров

oreli
50 лет
19 лет в сервисе
Была
13 лет назад
12 отзывов(-2)
14 лет назад

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