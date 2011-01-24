Нужен дизайн сайта по готовому шаблону

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка225 просмотров

Здравствуйте!

Необходим дизайн сайта из готового шаблонного дизайна - т.е. фактически нужно правильно, гармонично расположить контент сайта.

Требования:

Специалист нужен со знанием СSS и Java

с положительными отзывами

без предоплаты! возможна выплота по частям

срок - 1 день, приступить сразу, работу показывать частями

Контакты:

скайп - bur-faso

Java
14 лет назад
indigo89
Анна 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

kostix-dev
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

kostix-dev
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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