Необходимо в корне переработать дизайн сайта компании Орион http://iv-textile.ru/. Нарисовать главную и внутренние страницы, всплывающие окна, карту (схему проезда). Нужен атмосферный дизайн. Должно выглядеть богато и продавать! Тематика текстиль, ...
Нужен дизайн сайта по готовому шаблону
Здравствуйте!
Необходим дизайн сайта из готового шаблонного дизайна - т.е. фактически нужно правильно, гармонично расположить контент сайта.
Требования:
Специалист нужен со знанием СSS и Java
с положительными отзывами
без предоплаты! возможна выплота по частям
срок - 1 день, приступить сразу, работу показывать частями
Контакты:
скайп - bur-faso
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