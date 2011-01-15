Требуется дизайнер с головой, чувством вкуса и стиля!! Желательно иметь опыт выполнения дизайнов для сайтов серьезных компаний! Необходимо сделать КАЧЕСТВЕННЫЙ, СОЛИДНЫЙ дизайн сайта, грамотно внести контент. Есть уже купленный, сверстанный дизайн с флеш-анимацией ...