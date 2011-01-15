indigo89

Анна indigo89

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется поработать с сайтом на Joomla

    Здравствуйте! Необходимо: 1. Поменять контент на сайте (сайт на Joomla) 2. Поставить сайт на Joomla со стандартным дизайном При хорошей работе - постоянное сотрудничество, карьерный рост, много работы :) ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • На постоянную работу требуется СЕО-специалист

    Стабильно развивающейся компании требуется сео-специалист для продвижения сайта в ТОП Сайт не новый, уже занимал позиции в ТОП10 по ключевым запросам, регион продвижения – Москва. Необходима внутренняя, внешняя оптимизация сайта, ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен дизайн сайта по готовому шаблону

    Здравствуйте! Необходим дизайн сайта из готового шаблонного дизайна - т.е. фактически нужно правильно, гармонично расположить контент сайта. Требования: Специалист нужен со знанием СSS и Java с положительными отзывами ...

    Java
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно сделать дизайн сайта

    Требуется дизайнер с головой, чувством вкуса и стиля!! Желательно иметь опыт выполнения дизайнов для сайтов серьезных компаний! Необходимо сделать КАЧЕСТВЕННЫЙ, СОЛИДНЫЙ дизайн сайта, грамотно внести контент. Есть уже купленный, сверстанный дизайн с флеш-анимацией ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написание научно-исследовательских работ

    Приглашаем к постоянному сотрудничеству преподавателей вузов, аспирантов, студентов последних курсов, выпускников, а также всех, кто имеет опыт в написании научно-исследовательских работ (рефератов, курсовых работ, дипломных работ, диссертаций). График работы – свободный, оплата сдельная, до 2000 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад