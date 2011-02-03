На постоянную работу требуется СЕО-специалист

Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка165 просмотров
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Стабильно развивающейся компании требуется сео-специалист для продвижения сайта в ТОП

Сайт не новый, уже занимал позиции в ТОП10 по ключевым запросам, регион продвижения – Москва.

Необходима внутренняя, внешняя оптимизация сайта, продвижение в ТОП5-3.

Требования к оптимизатору:

Опыт, отличное знание СЕО, примеры успешной работы (портфолио) обязательно.

Рутинную работу типа правки текстов могут выполнять по ТЗ наши сотрудники.

з/п обсуждается индивидуально, работа постоянная, при успешном сотрудничестве будем работать по всем проектам, есть еще несколько сайтов, требующих продвижения.

Отправляйте свое резюме на почту [email protected] (обязательно указывайте контакты)

13 лет назад
indigo89
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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