На постоянную работу требуется СЕО-специалист

Стабильно развивающейся компании требуется сео-специалист для продвижения сайта в ТОП

Сайт не новый, уже занимал позиции в ТОП10 по ключевым запросам, регион продвижения – Москва.

Необходима внутренняя, внешняя оптимизация сайта, продвижение в ТОП5-3.

Требования к оптимизатору:

Опыт, отличное знание СЕО, примеры успешной работы (портфолио) обязательно.

Рутинную работу типа правки текстов могут выполнять по ТЗ наши сотрудники.

з/п обсуждается индивидуально, работа постоянная, при успешном сотрудничестве будем работать по всем проектам, есть еще несколько сайтов, требующих продвижения.

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