SEO-оптимизатор

В связи с ростом компании нам 1-2 раза в неделю на полный день нужен помошник-контент-манагер-свободные руки. Задачи: открытие аккаунтов заполнение их нужной инфой контроль мелкая писанина и т.д. пока что 10 баксов в день. От вас - ответственность, знание английского хорошее, ...