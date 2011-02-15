Добрый день. Требуется специалист для работы с траффиком. Конкретно - управлять кампаниями в системах типа кликсор, гугладвордс и тп, следить за балансами, ставить новые кампании, категории, ключи, менять ссылки. Человек должен понимать что такое траффик, как ...
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В связи с расширением области деятельности компании и выход на новые рынке требуется SEO специалист.
Эта вакансия НЕ для:
- людей, которым нравится удаленная работа
- людям, которым нравится работать в одиночку
- людям, у которых есть средний (выше среднего) доход и их это устраивает
Эта вакансия для Вас, если:
- Вы хотите работать в динамично развивающейся компании и быть ее частью (возможно соучредителем)
- у Вас есть структурный подход к решению задач (Вы ведете статистику выполненных проектов, Вы всегда анализируете свои действия)
- Вы ответственный, честный человек
- у Вас есть склонность к управлению людьми
- Вы готовы временно пожертвовать чем-то(время/деньги) ради достижения этой цели
Требования:
Возраст: от 25 лет
Опыт работы в крупной компании (поисковая оптимизация, контекстная реклама) : от 1 года
Сертификаты приветствуются
Структурный подход к работе
Высшее образование (техническое, экономическое)
Проживание: Москва и ближайшее Подмосковье (!)
Английский: чтение/письмо и выше
Ответственность
Целеустремленность
Обязанности:
Планирование
Контроль и выполнение работы
Ведение статистики, подготовка отчетов
Встречи с заказчиками
Условия:
На первом этапе: удаленная работа, оплата сдельная (условия оговариваются дополнительно)
Второй этап: работа в офисе (фикс + %, возможно % в компании)
Если Вас заинтересовала данная вакансия (а я бы сказал предложение о сотрудничестве), то просьба не писать "я готов", "а сколько денег?" и т.п., а кратко (!) описать Вас и Ваши цели в жизни, опыт работы, пожелания...
С уважением
и надеждой на плодотворное сотрудничество
Белоусов Андрей
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