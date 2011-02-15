В связи с расширением области деятельности компании и выход на новые рынке требуется SEO специалист.

Эта вакансия НЕ для:

- людей, которым нравится удаленная работа

- людям, которым нравится работать в одиночку

- людям, у которых есть средний (выше среднего) доход и их это устраивает

Эта вакансия для Вас, если:

- Вы хотите работать в динамично развивающейся компании и быть ее частью (возможно соучредителем)

- у Вас есть структурный подход к решению задач (Вы ведете статистику выполненных проектов, Вы всегда анализируете свои действия)

- Вы ответственный, честный человек

- у Вас есть склонность к управлению людьми

- Вы готовы временно пожертвовать чем-то(время/деньги) ради достижения этой цели

Требования:

Возраст: от 25 лет

Опыт работы в крупной компании (поисковая оптимизация, контекстная реклама) : от 1 года

Сертификаты приветствуются

Структурный подход к работе

Высшее образование (техническое, экономическое)

Проживание: Москва и ближайшее Подмосковье (!)

Английский: чтение/письмо и выше

Ответственность

Целеустремленность

Обязанности:

Планирование

Контроль и выполнение работы

Ведение статистики, подготовка отчетов

Встречи с заказчиками

Условия:

На первом этапе: удаленная работа, оплата сдельная (условия оговариваются дополнительно)

Второй этап: работа в офисе (фикс + %, возможно % в компании)

Если Вас заинтересовала данная вакансия (а я бы сказал предложение о сотрудничестве), то просьба не писать "я готов", "а сколько денег?" и т.п., а кратко (!) описать Вас и Ваши цели в жизни, опыт работы, пожелания...

С уважением

и надеждой на плодотворное сотрудничество

Белоусов Андрей