Специалист по SMM (г.Тула)

В связи с открытием нового направления компания Ingate (г.Тула) объявляет набор сотрудников на следующие позиции:

Специалист по SMM (з/п 35000-50000 руб./мес.)

Требования:

- возраст от 20 до 35 лет

- опыт работы в сфере SMM

- наличие портфолио успешных проектов будет плюсом

Обязанности:

- создание и активна раскрутка групп в социальных сетях

- раскрутка бренда в тематических сообществах (сайты, форумы, социальные сети, блоги, ЖЖ, LI, mail.ru)

- продвижение в западных социальных сетях

- отслеживание и подавление негатива в адрес бренда

Менеджер проектов SMM (з/п 40000-60000 руб./мес.)

Требования:

- опыт работы в сфере PR и маркетинга от 3-х лет

- опыт продвижения брендов инструментами SMM

- опыт планирования и управления проектами

- опыт управления командой от 2-х человек (мотивация, оценка KPI),

Обязанности:

- планирование проекта по продвижению компании в Интернете, в том числе в

социальных медиа (планирование, постановка задач, контроль качества

и сроков исполнения)

- разработка стратегии использования инструментов SMM, постановка задач подчиненным

- планирование и контроль информационного наполнения и поддержки блогов и групп компании в социальных сетях

- управление проектной командой

Продюсер проектов SMM (з/п 60000-70000 руб./мес.)

Требования:

- опыт работы в сфере PR и маркетинга от 3-х лет

- опыт работы с социальными сетями (знание функционала, правил продвижения и развития групп)

- опыт продвижения брендов инструментами SMM

- опыт планирования и управления проектами

- опыт управления командой от 2-х человек (мотивация, оценка KPI)

- креативность, активная жизненная позиция, личный блоггерский опыт

Обязанности:

- разработка и реализация стратегии раскрутки брендов инструментами SMM

- управление проектной командой: постановка задач подчиненным, контроль сроков и качества исполнения

Специалист по продвижению в соц.сетях (з/п 40000 руб./мес.)

Требования:

- возраст от 20 до 35 лет

- опыт работы по продвижению групп и брендов в соц.сетях (vkontakte, facebook, twitter)

- наличие портфолио успешных проектов

Обязанности:

- создание и активная раскрутка групп в социальных сетях

- продвижение в российских и западных социальных сетях

- раскрутка бренда в тематических сообществах (сайты, форумы, социальные сети, блоги, ЖЖ, LI, mail.ru)

- отслеживание и подавление негатива в адрес бренда

Специалист по продвижению корпоративных блогов (з/п 40000 руб./мес.)

Требования:

- возраст от 20 до 35 лет

- опыт работы по продвижению корпоративных блогов и/или сообществ в соц.сетях (vkontakte, facebook, twitter)

- наличие портфолио успешных проектов

Обязанности:

- создание и продвижение корпоративных блогов и сообществ

- работа с российскими и западными соц.сетями

Наши контакты: [email protected], (4872) 25-02-21

Елена.