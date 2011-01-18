Специалист по SMM (г.Тула)

На постоянную работу требуется SEO-специалист. Обязанности: продвижение сайтов как по отдельным регионам России, так и по рунету.
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В связи с открытием нового направления компания Ingate (г.Тула) объявляет набор сотрудников на следующие позиции:
Специалист по SMM (з/п 35000-50000 руб./мес.)
Требования:
- возраст от 20 до 35 лет
- опыт работы в сфере SMM
- наличие портфолио успешных проектов будет плюсом
Обязанности:
- создание и активна раскрутка групп в социальных сетях
- раскрутка бренда в тематических сообществах (сайты, форумы, социальные сети, блоги, ЖЖ, LI, mail.ru)
- продвижение в западных социальных сетях
- отслеживание и подавление негатива в адрес бренда
Менеджер проектов SMM (з/п 40000-60000 руб./мес.)
Требования:
- опыт работы в сфере PR и маркетинга от 3-х лет
- опыт продвижения брендов инструментами SMM
- опыт планирования и управления проектами
- опыт управления командой от 2-х человек (мотивация, оценка KPI),
Обязанности:
- планирование проекта по продвижению компании в Интернете, в том числе в
социальных медиа (планирование, постановка задач, контроль качества
и сроков исполнения)
- разработка стратегии использования инструментов SMM, постановка задач подчиненным
- планирование и контроль информационного наполнения и поддержки блогов и групп компании в социальных сетях
- управление проектной командой
Продюсер проектов SMM (з/п 60000-70000 руб./мес.)
Требования:
- опыт работы в сфере PR и маркетинга от 3-х лет
- опыт работы с социальными сетями (знание функционала, правил продвижения и развития групп)
- опыт продвижения брендов инструментами SMM
- опыт планирования и управления проектами
- опыт управления командой от 2-х человек (мотивация, оценка KPI)
- креативность, активная жизненная позиция, личный блоггерский опыт
Обязанности:
- разработка и реализация стратегии раскрутки брендов инструментами SMM
- управление проектной командой: постановка задач подчиненным, контроль сроков и качества исполнения
Специалист по продвижению в соц.сетях (з/п 40000 руб./мес.)
Требования:
- возраст от 20 до 35 лет
- опыт работы по продвижению групп и брендов в соц.сетях (vkontakte, facebook, twitter)
- наличие портфолио успешных проектов
Обязанности:
- создание и активная раскрутка групп в социальных сетях
- продвижение в российских и западных социальных сетях
- раскрутка бренда в тематических сообществах (сайты, форумы, социальные сети, блоги, ЖЖ, LI, mail.ru)
- отслеживание и подавление негатива в адрес бренда
Специалист по продвижению корпоративных блогов (з/п 40000 руб./мес.)
Требования:
- возраст от 20 до 35 лет
- опыт работы по продвижению корпоративных блогов и/или сообществ в соц.сетях (vkontakte, facebook, twitter)
- наличие портфолио успешных проектов
Обязанности:
- создание и продвижение корпоративных блогов и сообществ
- работа с российскими и западными соц.сетями
Наши контакты: [email protected], (4872) 25-02-21
Елена.
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