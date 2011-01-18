SEO-специалист

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Приглашаю Вас на постоянную работу в наш офис ( Москва, ЦАО). Вакансия - СЕО-ОПТИМИЗАТОР. График работы 5/2, з/п ориентировочно от 30-35 тыс. на испытательный срок, но обсудить можем. Расскажу чуть подробнее, так как уже были, ...