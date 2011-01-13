Требуется SEO специалист г.Днепропетровск

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В Днепропетровскую web студию требуется SEO специалист на полную занятость

Основные требования:

- Опыт работы от 1 года

- Возраст от 21 года

- Твердые знания в сфере SEO оптимизации и контекстной рекламы

- Навыки работы с Google Adwords, Yandex Direct

- Знание HTML.

- Опыт продвижения сайтов

- Навыки работы с разнообразным программным обеспечением по оптимизации

- Знание и умение поиска и покупки ссылок напрямую через вебмастеров, форумы и биржи, а также их проверка

- Умение настраивать и анализировать веб-статистику сайтов (Google Analytics), строить прогнозы

Основные обязанности:

• SEO оптимизация сайтов

- вывод в ТОП Google.com.ua, Yandex.ua по ВЧ, СЧ, НЧ запросам

• Составление семантического ядра сайтов

• Написание meta-информации для страниц

• Анализ поисковых запросов

• Покупка и проверка ссылок. - Контроль индексации сайтов

• Прогнозирование бюджета продвижения

• Создание, настройка и контроль рекламных кампаний в интернет

Условия работы:

• Полный рабочий день

• Офис в центре Днепропетровска

• Уровень ЗП определяется по результатам собеседования

13 лет назад
Wis-Art
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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