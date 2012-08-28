Seo специалист

Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок425 просмотров
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Нам нужен кандидат на позицию Seo специалист. Возможно на удаленной основе.

Образование неполное высшее, высшее (техническое, математическое, в сфере IT приветствуется)

Основные требования к личным и профессиональным качествам:

1. Ответственность и умение говорить правду :)

2. Опыт работы по поисковой оптимизации сайтов от 2х лет;

3. Умение продвигать сайты (google.com.ua, google.com, yandex.ru);

4. Знание тонкостей внутренней оптимизации, перелинковки сайта;

5. Умение анализировать конкурентов;

6. Базовые знания интернет-маркетинга;

7. ПК - уверенный пользователь (базовое знание HTML, CSS).

Основные обязанности:

1. Комплексный аудит сайта;

2. Написание рекомендаций по внутренней оптимизации сайта;

3. Анализ и мониторинг конкурентов;

4. Продвижение сайтов в поисковых системах и удержание позиций;

5. Анализ трафика;

6. Отслеживание результатов;

7. Отслеживание изменений в алгоритмах ранжирования поисковых систем;

8. Отчетность о проделанной работе.

Контакты:

[email protected]

+380502351158

11 лет назад
grekhov1
Тарас 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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