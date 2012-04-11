Сайту «Мои покупки» на постоянную работу требуется SEO оптимизатор Требования: - опыт работы в сфере SEO от 1 года - Возраст от 20 до 35 лет - умение продвигать украинские сайты (google.com.ua, укр. выдача yandex.ru) - навыки без ...
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В команду для работы в sturt-up проекте требуется гуру smm/seo.
Локация: Россия, Санкт-Петербург, Рубинштейна 4.
Время работы: с 11.00-19.00
Бонусы: очень уютный офис (джакузи, камин, своя кухня, чай, кофе, плюшки), молодая и дружелюбная команда с амбициями, выезды на природу, игры в футбол, покер и все что можно сотворить вместе в свободное время.
Оплата: от 40 000 до 70 000 и выше в зависимости от результатов собеседования.
Что нужно делать:
• Анализ двух проектов, разработка стратегии и тактики их дальнейшего продвижения.
• Вывод нового проекта на рынок в составе миникоманды, и обеспечение постоянного трафика на проект.
• Привлечение аудитории из социальных сетей в сообщества / на страницы проекта.
• Мониторинг упоминаний о проектах, работа с репутацией в интернете, анализ эффективности проектов, составление ежемесячной отчетности.
• Внутренняя оптимизация проектов.
• Формирование/изменение структуры сайта под ключевые запросы.
• Переработка и использование данных их Яндекс. Метрики и Google Analytics.
Требования к соискателю:
• Обязательно: примеры проектов + область ваших задач в рамках этих проектов.
• Понимание базовых принципов маркетинга и построения коммуникаций.
• Желание развиваться, получать новые знания (в том числе добывать их самому).
• Знание различных методик SMM российских и зарубежных компаний; понимание как можно получить наиболее качественный результат.
• Умение анализировать поведение людей.
P.S. требуется человек в офис + нужны реальные примеры работ (портфолио можно высылать на [email protected]), это сократит количество времени и вам и нам, и конечно же нервы
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