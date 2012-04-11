В команду для работы в sturt-up проекте требуется гуру smm/seo.

Локация: Россия, Санкт-Петербург, Рубинштейна 4.

Время работы: с 11.00-19.00

Бонусы: очень уютный офис (джакузи, камин, своя кухня, чай, кофе, плюшки), молодая и дружелюбная команда с амбициями, выезды на природу, игры в футбол, покер и все что можно сотворить вместе в свободное время.

Оплата: от 40 000 до 70 000 и выше в зависимости от результатов собеседования.

Что нужно делать:

• Анализ двух проектов, разработка стратегии и тактики их дальнейшего продвижения.

• Вывод нового проекта на рынок в составе миникоманды, и обеспечение постоянного трафика на проект.

• Привлечение аудитории из социальных сетей в сообщества / на страницы проекта.

• Мониторинг упоминаний о проектах, работа с репутацией в интернете, анализ эффективности проектов, составление ежемесячной отчетности.

• Внутренняя оптимизация проектов.

• Формирование/изменение структуры сайта под ключевые запросы.

• Переработка и использование данных их Яндекс. Метрики и Google Analytics.

Требования к соискателю:

• Обязательно: примеры проектов + область ваших задач в рамках этих проектов.

• Понимание базовых принципов маркетинга и построения коммуникаций.

• Желание развиваться, получать новые знания (в том числе добывать их самому).

• Знание различных методик SMM российских и зарубежных компаний; понимание как можно получить наиболее качественный результат.

• Умение анализировать поведение людей.

P.S. требуется человек в офис + нужны реальные примеры работ (портфолио можно высылать на [email protected]), это сократит количество времени и вам и нам, и конечно же нервы