На постоянную работу требуется SEO оптимизатор

$250
Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок360 просмотров
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Сайту «Мои покупки» на постоянную работу требуется SEO оптимизатор

Требования:

- опыт работы в сфере SEO от 1 года

- Возраст от 20 до 35 лет

- умение продвигать украинские сайты (google.com.ua, укр. выдача yandex.ru)

- навыки без бюджетного продвижения

- опыт работы по поисковой оптимизации сайтов

- умение работать по огромному количеству НЧ запросов (не над ТОПом по опред. запросам, а над увеличением общего кол. трафика с поиска)

- умение прогнозировать сезонные/временные запросы, которые принесут трафик и вовремя выводить их в ТОП

- ответсвенность

Обязанности:

- Продвижение проекта в поисковых системах и удержание позиций

- планирование и проведение рекламных компаний

- оценка эффективности рекламных компаний

- Анализ и мониторинг конкурентов

- анализ статистики и поведения потенциальной аудитории

- комплексный аудит сайта

Тип занятости: совмещение

Предпочтение отдается региону Донецк (Украина)

12 лет назад
brazo
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
день назад
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