Web-менеджер/вебмастер

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Web-менеджер/вебмастер

Конкурс на должность проходит с 7 по 14 декабря.

Требования:

- Мужчина 20 - 35 лет, любитель сферы WEB!

- Знание основ html, php, дизайна, SEO

- Опыт работы с CMS

- Продвинутый пользователь Интернет

- Свободное владение: украинским, русским, желательно англ.

- Уверенность в себе, поставленная речь

- Неприязнь «халтуры» и посредственности в своей работе.

- Идейный потенциал

- Результативность работы

- Свободная работа с приложениями MS Office (Word, Excel, Explorer) и оргтехникой;

Обязанности:

- Работа с сайтами

- Обновление и корректировка информации

- Корректировка сайтов

- Работа с соц. сетями

- Работа с журналами и др.

- Контроль работы сотрудников

- Развитие компании

и др.

Условия работы:

- Комфортабельное рабочее место

- Телефония и интернет в офисе

- Зарплата по результатам собеседования

- график работы 09-18, 5/2, час перерыв

- чай/кофе, приятный коллектив, новый офис, удобное кресло, монитор 19

Резюме направляйте по адресу [email protected], желательно с фотографией, рассматриваем оперативно и отвечаем.

13 лет назад
andetyt
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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