Web-менеджер/вебмастер

Ищем консультанта по SEO-оптимизации. В обязанности будет входить составление рекомендаций по оформлению ссылок, заголовков, текстов и т.д. и т.п. Т.е. на входе Вы получаете адрес сайта - на выходе, рекомендации по ядру, и тому, что ...