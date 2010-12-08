Требования: - Обязательно безупречное знание английского языка - Обязателен успешный опыт работы от 2 лет - Наработанные контакты с блогерами сайтами в сфере ПО - Знание HTML / PHP на хорошем уровне - Желательны дизайнерские способности - Знание Photoshop Обязанности: - Поиск и ...
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Web-менеджер/вебмастер
Конкурс на должность проходит с 7 по 14 декабря.
Требования:
- Мужчина 20 - 35 лет, любитель сферы WEB!
- Знание основ html, php, дизайна, SEO
- Опыт работы с CMS
- Продвинутый пользователь Интернет
- Свободное владение: украинским, русским, желательно англ.
- Уверенность в себе, поставленная речь
- Неприязнь «халтуры» и посредственности в своей работе.
- Идейный потенциал
- Результативность работы
- Свободная работа с приложениями MS Office (Word, Excel, Explorer) и оргтехникой;
Обязанности:
- Работа с сайтами
- Обновление и корректировка информации
- Корректировка сайтов
- Работа с соц. сетями
- Работа с журналами и др.
- Контроль работы сотрудников
- Развитие компании
и др.
Условия работы:
- Комфортабельное рабочее место
- Телефония и интернет в офисе
- Зарплата по результатам собеседования
- график работы 09-18, 5/2, час перерыв
- чай/кофе, приятный коллектив, новый офис, удобное кресло, монитор 19
Резюме направляйте по адресу [email protected], желательно с фотографией, рассматриваем оперативно и отвечаем.
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