Специалист SMM/SMO

Задача: 1. Провести оптимизацию сайта для поисковиков. 2. Комплексная раскрутка интернет-магазина в украинском сегменте (только белые методы). Претендентам обязательно: 1. Иметь опыт продвижения интернет-магазинов по ВЧ запросам. 2. Составлять план работ по продвижению с указанием времени положительного результата. 3. Предоставлять отчет ...