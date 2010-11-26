Специалист SMM/SMO

Поисковые системы (SEO)Закрытнет заявок112 просмотров
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Задачи: формирование сообществ в ведущих соц. сетях, привлечение аудитории

Рассматриваются кандидаты с успешным опытом продвижения компаний/сайтов/услуг в social media, готовые работать в рамках одного проекта длительное время, с портфолио

Офис компании: Москва, резюме на ящик [email protected]

13 лет назад
po-lisa
Мария 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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