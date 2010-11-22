Руководитель интернет-проектов\Администратор сайта

Поисковые системы (SEO)Закрытнет заявок104 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В известную Компанию с мировым брендом , в сфере Индустрии красоты открыта позиция

Контент-менеджер сайта\ Руководитель Интернет-магазина\web - программист в единственном лице.

Обязанности:

• Работа с сайтом компании (исправление ошибок, доработка или создание новых разделов, установка баннеров, выполнений функций по администрированию, размещение новостных блоков, наполнение Интернет-магазина, размещение новой продукции на сайте, Отслеживание устаревших товаров)

• Адаптация текстовых и графических материалов к использованию в веб-системах (расстановка ссылок- обработка фотографий- составление заголовков, редактирование внутренних баннеров и т.д.)

• Раскрутка и продвижение сайта компании в сети Интернет (регистрация в каталогах, поисковых системах, анализ поисковых алгоритмов, составление отчетов по продвижению, увеличение притоков посетителей на сайт компании, оптимизация кодов сайта и анализ соответствия требованиям поисковых систем) Сбор информации о статистике сайта и рекламных компаний и др.

• Контроль продвижения сайта и интернет- магазина. Анализ действий посетителей на сайте.

• Реализация мер по достижению посетителями необходимых целей. Увеличение числа целевых посетителей.

• Организация активных продаж производимой компанией товаров, формирование базы конечных заказчиков Интернет-магазинов.

• Ведение кампаний контекстной рекламы (Яндекс Директ, Google ).

• Анализ эффективности проводимых рекламных кампаний; Взаимодействие с подрядными организациями: WEB-разработчиками- хостерами и т.п.

Требования:

• Мужчина\Женщина 25-40 лет

• Высшее образование

• Курсы по профилю - как плюс

• Опыт работы контент-менеджером более 2 лет.

• HTML базовые практические знания, умение править код и CSS

• Опыт работы с CMS 1С-Битрикс - обязательно!

• Опыт обработки файлов в Photoshop - обязательно!

• Знание основ Интернет-технологий,

• Успешный опыт работы администратором сайта, контент-менеджером или менеджером по Интернет-рекламе, а также опыт успешной раскрутки сайтов.

• Опыт в создании, продвижении Интернет проектов

• Ключевые навыки: ОС Windows и весь пакет MS Office; Adobe Photoshop, Macromedia Flash, Adobe Premier, AutoCAD, SolidWorks, Unigraphics; HTML, CSS, JavaScript, Ajax, FrameWork, CMS, SQL, СУБД MySQL, PHP5 с ООП, C/C++;

• Знание инструментальных средств: Microsoft Visual Studio.

• Знание принципов работы поисковых систем.

• Умение находить необходимую информацию в интернете.

• Есть представление об XML, JavaScript, SEO.

• Знание Dreamweaver, FrontPage или подобных программ

• Приветствуются знания MySql, Apache, PHP, SEO, 1С-торговля и склад

• Желателен опыт работы с CMS - Shop-script, 1С-битрикс

• Креативное мышление, позитивный взгляд на жизнь.

Условия:

• Заработная плата + % от продаж, премии.

• Социальные гарантии (оформление по ТК РФ, оплата больничного, отпуска и т.д.), скидки на продукцию компании, льготные стрижки и окрашивание в студии

• Работа в стабильной динамично развивающейся компании

• Дружный коллектив

• График 5/2, с 10.00 до 18.30

• Работа в офисе: 5 мин. от метро

13 лет назад
Aleksandria4648
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Подбор оптимизатора

    Хочу подобрать оптимизатора хорошего, толкового, знающего. Пишите приблизительные цены. в личке пообщаемся, чтобы понять что вы знаете, что умеете.

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • SEO специалист на постоянной основе

    Задача: 1. Провести оптимизацию сайта для поисковиков. 2. Комплексная раскрутка интернет-магазина в украинском сегменте (только белые методы). Претендентам обязательно: 1. Иметь опыт продвижения интернет-магазинов по ВЧ запросам. 2. Составлять план работ по продвижению с указанием времени положительного результата. 3. Предоставлять отчет ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется SEO оптимизатор (СПб)

    $1000

    Должностные обязанности: - подбор ключевых слов - внутренняя оптимизация сайтов - работа с ссылочными и статейными биржами - анализ эффективности результатов продвижения Знание основ PHP и JavaScript будет вашим преимуществом. Работа на постоянной основе в офисе, полный рабочий день. Опыт работы от ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • SEO специалист

    $20000

    Управляющая Компания «Офис-М»‚ предоставляющая новые возможности аренды офисов, объявляет конкурс на замещение вакантной должности SEO специалиста. Работа строго в офисе! Полный рабочий день! Требования: * Возраст от 20 до 25 лет ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • В проект по раскрутке покер рума требуются

    $7500

    В проект по раскрутке покер рума требуются оптимизаторы СЕО СМО СЕМ, рекламщики, PR-менеджеры, маркетологи. Желателно опыт работы в "покерной" тематике. Возможны долгосрочные отношения.

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Спец по SEO. Офис. Донецк, Украина.

    Интернет-порталу gorod.ua на постоянную работу требуется специалист по seo Основные обязанности: -Создание грамотных ТЗ по продвижению -Прогнозирование и расчеты ROI продвижения -Стратегическое поисковое позиционирование портала -Внутренняя и внешняя оптимизация -Веб-аналитика -Организация и проведение работ с удаленными исполнителями по ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • СЕО оптимизатор с обязанностями маркет-менеджера

    Перспективно развивающемуся порталу недвижимости на постоянную основу требуется молодой человек на должность "СЕО оптимизатор с обязанностями маркет менеджера". Необходимо проводить комплексное развитие проекта по всем направлениям оптимизации. На должность может кандидировать ТОЛЬКО человек, обладающий всеми ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад