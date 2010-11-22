Руководитель интернет-проектов\Администратор сайта

В известную Компанию с мировым брендом , в сфере Индустрии красоты открыта позиция

Контент-менеджер сайта\ Руководитель Интернет-магазина\web - программист в единственном лице.

Обязанности:

• Работа с сайтом компании (исправление ошибок, доработка или создание новых разделов, установка баннеров, выполнений функций по администрированию, размещение новостных блоков, наполнение Интернет-магазина, размещение новой продукции на сайте, Отслеживание устаревших товаров)

• Адаптация текстовых и графических материалов к использованию в веб-системах (расстановка ссылок- обработка фотографий- составление заголовков, редактирование внутренних баннеров и т.д.)

• Раскрутка и продвижение сайта компании в сети Интернет (регистрация в каталогах, поисковых системах, анализ поисковых алгоритмов, составление отчетов по продвижению, увеличение притоков посетителей на сайт компании, оптимизация кодов сайта и анализ соответствия требованиям поисковых систем) Сбор информации о статистике сайта и рекламных компаний и др.

• Контроль продвижения сайта и интернет- магазина. Анализ действий посетителей на сайте.

• Реализация мер по достижению посетителями необходимых целей. Увеличение числа целевых посетителей.

• Организация активных продаж производимой компанией товаров, формирование базы конечных заказчиков Интернет-магазинов.

• Ведение кампаний контекстной рекламы (Яндекс Директ, Google ).

• Анализ эффективности проводимых рекламных кампаний; Взаимодействие с подрядными организациями: WEB-разработчиками- хостерами и т.п.

Требования:

• Мужчина\Женщина 25-40 лет

• Высшее образование

• Курсы по профилю - как плюс

• Опыт работы контент-менеджером более 2 лет.

• HTML базовые практические знания, умение править код и CSS

• Опыт работы с CMS 1С-Битрикс - обязательно!

• Опыт обработки файлов в Photoshop - обязательно!

• Знание основ Интернет-технологий,

• Успешный опыт работы администратором сайта, контент-менеджером или менеджером по Интернет-рекламе, а также опыт успешной раскрутки сайтов.

• Опыт в создании, продвижении Интернет проектов

• Ключевые навыки: ОС Windows и весь пакет MS Office; Adobe Photoshop, Macromedia Flash, Adobe Premier, AutoCAD, SolidWorks, Unigraphics; HTML, CSS, JavaScript, Ajax, FrameWork, CMS, SQL, СУБД MySQL, PHP5 с ООП, C/C++;

• Знание инструментальных средств: Microsoft Visual Studio.

• Знание принципов работы поисковых систем.

• Умение находить необходимую информацию в интернете.

• Есть представление об XML, JavaScript, SEO.

• Знание Dreamweaver, FrontPage или подобных программ

• Приветствуются знания MySql, Apache, PHP, SEO, 1С-торговля и склад

• Желателен опыт работы с CMS - Shop-script, 1С-битрикс

• Креативное мышление, позитивный взгляд на жизнь.

Условия:

• Заработная плата + % от продаж, премии.

• Социальные гарантии (оформление по ТК РФ, оплата больничного, отпуска и т.д.), скидки на продукцию компании, льготные стрижки и окрашивание в студии

• Работа в стабильной динамично развивающейся компании

• Дружный коллектив

• График 5/2, с 10.00 до 18.30

• Работа в офисе: 5 мин. от метро