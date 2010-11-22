Хочу подобрать оптимизатора хорошего, толкового, знающего. Пишите приблизительные цены. в личке пообщаемся, чтобы понять что вы знаете, что умеете.
Руководитель интернет-проектов\Администратор сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В известную Компанию с мировым брендом , в сфере Индустрии красоты открыта позиция
Контент-менеджер сайта\ Руководитель Интернет-магазина\web - программист в единственном лице.
Обязанности:
• Работа с сайтом компании (исправление ошибок, доработка или создание новых разделов, установка баннеров, выполнений функций по администрированию, размещение новостных блоков, наполнение Интернет-магазина, размещение новой продукции на сайте, Отслеживание устаревших товаров)
• Адаптация текстовых и графических материалов к использованию в веб-системах (расстановка ссылок- обработка фотографий- составление заголовков, редактирование внутренних баннеров и т.д.)
• Раскрутка и продвижение сайта компании в сети Интернет (регистрация в каталогах, поисковых системах, анализ поисковых алгоритмов, составление отчетов по продвижению, увеличение притоков посетителей на сайт компании, оптимизация кодов сайта и анализ соответствия требованиям поисковых систем) Сбор информации о статистике сайта и рекламных компаний и др.
• Контроль продвижения сайта и интернет- магазина. Анализ действий посетителей на сайте.
• Реализация мер по достижению посетителями необходимых целей. Увеличение числа целевых посетителей.
• Организация активных продаж производимой компанией товаров, формирование базы конечных заказчиков Интернет-магазинов.
• Ведение кампаний контекстной рекламы (Яндекс Директ, Google ).
• Анализ эффективности проводимых рекламных кампаний; Взаимодействие с подрядными организациями: WEB-разработчиками- хостерами и т.п.
Требования:
• Мужчина\Женщина 25-40 лет
• Высшее образование
• Курсы по профилю - как плюс
• Опыт работы контент-менеджером более 2 лет.
• HTML базовые практические знания, умение править код и CSS
• Опыт работы с CMS 1С-Битрикс - обязательно!
• Опыт обработки файлов в Photoshop - обязательно!
• Знание основ Интернет-технологий,
• Успешный опыт работы администратором сайта, контент-менеджером или менеджером по Интернет-рекламе, а также опыт успешной раскрутки сайтов.
• Опыт в создании, продвижении Интернет проектов
• Ключевые навыки: ОС Windows и весь пакет MS Office; Adobe Photoshop, Macromedia Flash, Adobe Premier, AutoCAD, SolidWorks, Unigraphics; HTML, CSS, JavaScript, Ajax, FrameWork, CMS, SQL, СУБД MySQL, PHP5 с ООП, C/C++;
• Знание инструментальных средств: Microsoft Visual Studio.
• Знание принципов работы поисковых систем.
• Умение находить необходимую информацию в интернете.
• Есть представление об XML, JavaScript, SEO.
• Знание Dreamweaver, FrontPage или подобных программ
• Приветствуются знания MySql, Apache, PHP, SEO, 1С-торговля и склад
• Желателен опыт работы с CMS - Shop-script, 1С-битрикс
• Креативное мышление, позитивный взгляд на жизнь.
Условия:
• Заработная плата + % от продаж, премии.
• Социальные гарантии (оформление по ТК РФ, оплата больничного, отпуска и т.д.), скидки на продукцию компании, льготные стрижки и окрашивание в студии
• Работа в стабильной динамично развивающейся компании
• Дружный коллектив
• График 5/2, с 10.00 до 18.30
• Работа в офисе: 5 мин. от метро
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