Требуется SEO оптимизатор (СПб)

Нужен продвинутый специалист для продвижения нового сайта в сети. Условия работы и оплата по договоренности.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Должностные обязанности:
- подбор ключевых слов
- внутренняя оптимизация сайтов
- работа с ссылочными и статейными биржами
- анализ эффективности результатов продвижения
Знание основ PHP и JavaScript будет вашим преимуществом.
Работа на постоянной основе в офисе, полный рабочий день.
Опыт работы от одного года.
На испытательный срок (1 месяц) З/П 15000
со второго месяца з/п 20000
с третьего месяца повышения з/п
присылайте резюме на [email protected]
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