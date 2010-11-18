Требуется SEO оптимизатор (СПб)

$1000
Поисковые системы (SEO)Закрытнет заявок99 просмотров
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Должностные обязанности:

- подбор ключевых слов

- внутренняя оптимизация сайтов

- работа с ссылочными и статейными биржами

- анализ эффективности результатов продвижения

Знание основ PHP и JavaScript будет вашим преимуществом.

Работа на постоянной основе в офисе, полный рабочий день.

Опыт работы от одного года.

На испытательный срок (1 месяц) З/П 15000

со второго месяца з/п 20000

с третьего месяца повышения з/п

присылайте резюме на [email protected]

13 лет назад
xcandlelight
Студия Веб 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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