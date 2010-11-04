Специалист по продвижению интернет - ресурсов, SEO

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ:

Компания “Цифровая собственность” работает на международном рынке цифрового контента, имеет несколько успешных интернет-проектов международного масштаба.

Для повышения объема целевого трафика на интернет-сайты компании приглашается Специалист по продвижению интернет - ресурсов.

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Наращивание ссылочной массы путем установки органических ссылок на сайты компании преимущественно с англоязычных ресурсов, привлечение владельцев зарубежных интернет проектов к участию в партнерских программах компании.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Анализ интернет ресурсов (по предоставленному списку) на предмет возможности установки прямой ссылки на сайт(ы) компании, либо участия в партнерских программах компании.

2. Сбор информации о владельце (администраторе) интернет ресурса , с целью подготовки индивидуального предложения по сотрудничеству.

3. Заключение соглашений (об установке прямых ссылок , партнерских ) с владельцами интернет ресурсов, посредством установления личного контакта.

4. Согласование, защита и распределения рекламного бюджета на следующий месяц.

5. Отслеживание эффективности и поддержание контактов с партнерами с помощью автоматической системы учета.

6. Согласование с руководством планов работы, подготовка отчетов за предыдущий период работы.

7. Предоставление обратной связи - пожеланий по повышению эффективности работы, совершенствованию удобства работы с системой.

ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Грамотный письменный английский язык.

Знание основ поискового продвижения в сети интернет.

Опыт написание статей, рерайтинга.

Опыт работы с популярными интернет - сервисами (блоги, форумы, соц. сети).

НЕКОТОРЫЕ УТОЧНЕНИЯ ПО ТРЕБОВАНИЯМ:

Понимание правил этикета в сети интернет.

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНЫМ КАЧЕСТВАМ:

Усидчивость;

Ориентированность на конкретный результат и настойчивость в его достижении;

Гибкость в нахождении оптимального решения поставленной задачи.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И КОМПЕНСАЦИИ:

Испытательным сроком для Кандидата является период - 3 месяца.

1.Фиксированная часть (оклад) + переменная часть. Переменная часть зависит от выполнения поставленного плана по контактам. По результатам работы есть возможность роста доходов кандидата.

2.Условия оформления: трудовой договор, социальный пакет и льготы согласно ТК РФ.

www.pressfoto.ru

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Резюме направляйте по Email: [email protected]

89127730516