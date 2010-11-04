Опыт работы от 1 года. Работа в офисе, Минск. Оклад от 300 до 500 у.е. (по результатам собеседования) + % от проектов. Резюме присылайте на [email protected]
Специалист по продвижению интернет - ресурсов, SEO
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ:
Компания “Цифровая собственность” работает на международном рынке цифрового контента, имеет несколько успешных интернет-проектов международного масштаба.
Для повышения объема целевого трафика на интернет-сайты компании приглашается Специалист по продвижению интернет - ресурсов.
ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Наращивание ссылочной массы путем установки органических ссылок на сайты компании преимущественно с англоязычных ресурсов, привлечение владельцев зарубежных интернет проектов к участию в партнерских программах компании.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
1. Анализ интернет ресурсов (по предоставленному списку) на предмет возможности установки прямой ссылки на сайт(ы) компании, либо участия в партнерских программах компании.
2. Сбор информации о владельце (администраторе) интернет ресурса , с целью подготовки индивидуального предложения по сотрудничеству.
3. Заключение соглашений (об установке прямых ссылок , партнерских ) с владельцами интернет ресурсов, посредством установления личного контакта.
4. Согласование, защита и распределения рекламного бюджета на следующий месяц.
5. Отслеживание эффективности и поддержание контактов с партнерами с помощью автоматической системы учета.
6. Согласование с руководством планов работы, подготовка отчетов за предыдущий период работы.
7. Предоставление обратной связи - пожеланий по повышению эффективности работы, совершенствованию удобства работы с системой.
ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Грамотный письменный английский язык.
Знание основ поискового продвижения в сети интернет.
Опыт написание статей, рерайтинга.
Опыт работы с популярными интернет - сервисами (блоги, форумы, соц. сети).
НЕКОТОРЫЕ УТОЧНЕНИЯ ПО ТРЕБОВАНИЯМ:
Понимание правил этикета в сети интернет.
ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНЫМ КАЧЕСТВАМ:
Усидчивость;
Ориентированность на конкретный результат и настойчивость в его достижении;
Гибкость в нахождении оптимального решения поставленной задачи.
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И КОМПЕНСАЦИИ:
Испытательным сроком для Кандидата является период - 3 месяца.
1.Фиксированная часть (оклад) + переменная часть. Переменная часть зависит от выполнения поставленного плана по контактам. По результатам работы есть возможность роста доходов кандидата.
2.Условия оформления: трудовой договор, социальный пакет и льготы согласно ТК РФ.
Резюме направляйте по Email: [email protected]
89127730516
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт13 лет назад
- $3000
Ищем SEO-Оптимизатора для продвижения сайта Treto.ru (seo, интернет реклама), развитие функционала и юзабилити. Работа постоянная дистанционная. Масса интересных задач, развитые внутрикорпоративные коммуникации. заработная плата обсуждаема Нужно продвинуть сайт treto.ru в топ3 Яндекса и Гугла по Москве и Нижнему ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт13 лет назад
ООО "Индиго" ищет специалиста по продвижению сайтов. З/п и условия работы обговариваются индивидуально и, желательно, по телефону.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт13 лет назад
Веб студия ищет вебмастера для выполнения работ по провижению и наполнению веб ресурсов. Работа на постоянных условиях Обязанности: - регистрация в каталогах, досках объявлений - обмен ссылками с другими ресурсами - составление описаний - Работа с контентом (добавление, удаление, редактирование) Требования: - ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Есть сайт, тематика игровая, есть его раскрутка, не охвачена только раскрутка в соц.сетях (конкретно Вконтакте и Одноклассники) Требуется человек с большим опытом, который разложит по полочкам рекламную компанию начиная от простых кликов за 0,5 ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
На удаленку требуются специалисты по продвижению сайтов в поисковых системах, белыми методами. В большей степени интересует схема работы с оплатой по факту. Тоесть вывели фразу в топ 10, она находилась к примеру в топе около ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт13 лет назад
Специалист на СЕО, тематика проектов: 1. сексшоп 2. спортивные товары 3. товары из пластика Варианты сотрудничества: 1. Оплата за достигнутые позиции 2. Минимальная абонентская плата + оплата за достигнутые позиции (этот вариант при наличии хорошего портфолио) Пишите заявки сюда. Свяжусь со всеми.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходим человек который бы занимался продвижением сайта в сети. В обязанности входит: 1. создание тематических тем на форумах и их поддержка, ответы 2. Скрытая реклама на форумах, путем создания топиков 3. завлекалова клиентов Человек будет ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист по продвижению в соц. сетях, на форумах, тематических сайтах. Рассматриваем кандидата на долгосрочное сотрудничество. Два проекта, с которыми нужно будет работать 1. Центр атнистрессовых технологий 2. Школа коучинга Система оплаты: фиксированная часть за объем работы + ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется увеличить количество новых пользователей сайта и удержать существующих. Для этого нам нужно ежедневно проводить следующие работы: Использование сервисов социальных-закладок Создание и ведение рассылок на content.mail.ru, subscribe.ru, maillist.ru Ссылки с соответствующих тематике страниц Википедии Раскрутка через социальные сети ( ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт13 лет назад