На удаленку требуются специалисты по продвижению сайтов в поисковых системах, белыми методами. В большей степени интересует схема работы с оплатой по факту. Тоесть вывели фразу в топ 10, она находилась к примеру в топе около 20 дней в месяц, значит клиент оплачивает именно 20 дней. Выслушаю Ваши схемы работы. Клиенты есть, работы хватает. Жду ваши предложения.