Специалист на СЕО, тематика проектов: 1. сексшоп 2. спортивные товары 3. товары из пластика Варианты сотрудничества: 1. Оплата за достигнутые позиции 2. Минимальная абонентская плата + оплата за достигнутые позиции (этот вариант при наличии хорошего портфолио) Пишите заявки сюда. Свяжусь со всеми.
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На удаленку требуются специалисты по продвижению сайтов в поисковых системах, белыми методами. В большей степени интересует схема работы с оплатой по факту. Тоесть вывели фразу в топ 10, она находилась к примеру в топе около 20 дней в месяц, значит клиент оплачивает именно 20 дней. Выслушаю Ваши схемы работы. Клиенты есть, работы хватает. Жду ваши предложения.
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