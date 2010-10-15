Срочно требуется специалист по контекстной рекламе

$500
Поисковые системы (SEO)Закрытнет заявок116 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Студия интернет-проектов «Про Веб» приглашает на постоянную работу ответственного и исполнительного специалиста по контекстной рекламе. Работа в комфортабельном офисе в центре города, возможен вариант работы удаленно и/или по совместительству. Оплата высокая по результатам собеседования.

Требования:

-опыт ведения рекламных кампаний в Интернете;

- отличные знания ПК, Интернет, систем GoogleAdWords, Begun, Yandex Direct и пр;

- навыки составления рекламных текстов;

- грамотность устной и письменной речи.

Ждем Ваше резюме по адресу: [email protected] c пометкой «специалист по контекстной рекламе».

13 лет назад
zelenkokatya
34 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Срочно требуется креативный SEO-копирайтер!

    $400

    Студия интернет-проектов «Pro Web» приглашает на постоянную работу (можно по совместительству и/или удаленно) копирайтера для подготовки статей, текстовых и рекламных материалов. Требуется адекватный и креативный копирайтер, умеющий создавать уникальный продающий контент с учетом SEO, желающий работать ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Линк-менеджер с навыками журналиста

    $500

    Ручное размещение ссылок на внешних ресурсах. Тематика: промышленное оборудование. Цель: получение естественных ссылок. Оплата: Ссылка с анкором из приложения – 50 рублей за одну текстовую ссылку с одного ресурса Ссылка без анкора – 15 рублей за одну ссылку ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен сеошник

    Ищем сеошника, можно без особого опыта но с желанием учиться и упорством в достижении цели. Обеспечу софтом и постоянной работой. Требования: 1.1. Знание английского языка - (можно со словарем). 1.2. Ответственность 1.3. Доброжелательность, вежливость :-) 1.4. Возможность быть ...

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • SEO-оптимизатор

    $500

    Цель: рост SEO показателей сайтов (CY, PR, страниц в индексе поисковых систем (ПС) Задачи: Мониторинг посещений сайтов роботами ПС, контроль индексации, оптимизация сайта. Подбор и анализ ключевых слов и фраз, проверка и оптимизация на совместимость текста ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется сео-оптимизатор.

    В динамично развивающуюся SEO-компанию требуется профессиональный оптимизатор с опытом работы в конкурентных тематиках и портфолио. Опыт работы - не менее 2-ух лет. Режим работы: удалённый. Обязанности: - ведение проектов в ссылочных биржах, слежение за эффективностью ссылочной массы ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист SEO

    Обязанности: Создание и наполнение контентом сайтов компании Оптимизация сайтов (внутренняя\внешняя) Навыки работы с различными CMS Ведение статистики и отчетности Анализ рынка Требования: Знание всех средств, а так же методов продвижения Знание внутренней и внешней оптимизации сайта Опыт продвижения сайтов, наличие портфолио Знание полного цикла работы ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • SEO-оптимизатор, HTML-верстальщик, программист

    В данный момент у нас открыты вакансии : SEO-оптимизатор HTML - верстальщик Программист ( желательно разработки собственных CMS ) Если Вам инетерсна одна из выше перечисленных вакансий, то я жду Вас на собеседование по адресу ...

    HTML
    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет маркетолог, SEO, SEM специалист

    $1000

    Обязанности 1. Оптимизация и продвижение веб-сайтов в поисковых системах Яндекс, Google и пр. 2. Создание и сопровождение контекстной рекламы в Яндекс.Директ и Google AdWords 3. Анализ статистики посещаемости сайта в Google Analytics с целью анализа поведения посетителей сайта и повышения конверсии 4. Составление ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен грамотный оптимизатор

    Нам нужен хороший, профессиональный оптимизатор. требуется продвигать наши сайты по невысокочастотным запросам. Активная позици и ответсвенность за свою работу - самые важные для нас качества.

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад