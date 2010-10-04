В компанию для продвижения корпаративного web ресурса в гугл и яндекс , бюджетными и безбюджетными методами требуется Сео специалист. Киевлянин. Все подробности в приват.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В данный момент у нас открыты вакансии :
SEO-оптимизатор
HTML - верстальщик
Программист ( желательно разработки собственных CMS )
Если Вам инетерсна одна из выше перечисленных вакансий, то я жду Вас на собеседование по адресу г.Москва, ул. пАрбат , дом 21 ( Бизнес-Центр).
Собеседования проходят по рабочим дням с 12-00 до 18-00, прошу Вас предварительно связаться со мной для того что бы я заказал пропуск для Вас.
Мой телефон 8 962 934 00 00 ( с 11-00 до 19-00 ), зовут меня Кирилл Сергеевич.
Внимание!
Пожалуйста не забывайте брать с собой документы :
1) Паспорт
2) Резюме
* не обязательно , но желательно трудовую и все другие документы.
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