В данный момент у нас открыты вакансии :

SEO-оптимизатор

HTML - верстальщик

Программист ( желательно разработки собственных CMS )

Если Вам инетерсна одна из выше перечисленных вакансий, то я жду Вас на собеседование по адресу г.Москва, ул. пАрбат , дом 21 ( Бизнес-Центр).

Собеседования проходят по рабочим дням с 12-00 до 18-00, прошу Вас предварительно связаться со мной для того что бы я заказал пропуск для Вас.

Мой телефон 8 962 934 00 00 ( с 11-00 до 19-00 ), зовут меня Кирилл Сергеевич.

Внимание!

Пожалуйста не забывайте брать с собой документы :

1) Паспорт

2) Резюме

* не обязательно , но желательно трудовую и все другие документы.