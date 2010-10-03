Интернет маркетолог, SEO, SEM специалист

Обязанности

1. Оптимизация и продвижение веб-сайтов в поисковых системах Яндекс, Google и пр.

2. Создание и сопровождение контекстной рекламы в Яндекс.Директ и Google AdWords

3. Анализ статистики посещаемости сайта в Google Analytics с целью анализа поведения посетителей сайта и повышения конверсии

4. Составление и отправка статистики клиентам

Требования

1. Опыт работы от 1 года

2. Возраст от 23 до 30 лет

3. Опыт верстки документов на HTML, знание CSS

4. Навыки работа в Photoshop на уровне обработки изображений

5. Умение грамотно писать тексты: рерайт, копирайт

6. Опыт администрирования сайтов на базе CMS

7. Иметь желание профессионально развиваться

8. Желательно иметь опыт работы с Google Analytics

Условия

1. Оклад 20000 руб. + бонусы, премии

2. Испытательный срок 2 месяца

3. Оплата единого проездного билета

4. 10 минут от м. Новочеркасская

5. Полный рабочий день с 10:00 до 18:30

6. Оформление по трудовой книжке

7. Рассмотрим варианты удаленного сотрудничества